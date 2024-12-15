İzmir'de mekanda tanıştığı kişiyi önce darbetti sonra gasbetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de mekanda tanıştığı kişiyi önce darbetti sonra gasbetti

İzmir'in Konak ilçesinde M.K. eğlence mekanında tanışıp, dışarıda alkol almaya devam ettiği C.A.'yı önce darbetti sonra 5 bin avro parasını gasbetti. Şikayet sonrası M.K. gözaltına alınarak tutuklandı.

Olay, önceki gün İzmir'in Konak ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. 27 yaşındaki M.K. isimli erkek, eğlence mekanında tanıştığı 45 yaşındaki C.A. isimli erkekle Şahintepe mevkisine gitti. İkili burada alkol almaya devam etti. M.K ve C.A bir süre sohbet etti. M.K. önce darbetti sonra 5 bin avro parasını gasbetti.

Olayın ardından polise giden C.A., şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, SAM Büro ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla M.K. aynı gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.K. sevk edildiği mahkemede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İzmir'de mekanda tanıştığı kişiyi önce darbetti sonra gasbetti

Son Haberler
Ronaldo’nun 2,5 milyarlık yeni oyuncağı ortaya çıktı
Ronaldo’nun 2,5 milyarlık yeni oyuncağı ortaya çıktı
Manisa'da cinayet zanlısı 3 kişi tutuklandı
Manisa'da cinayet zanlısı 3 kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'da cinsel istismardan aranıyordu! Jandarmaya yakalandı
Cinsel istismardan aranıyordu! Jandarma yakaladı...
Gaziantep’te defineciler jandarmaya yakalandı
Gaziantep’te defineciler jandarmaya yakalandı
Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu’nun acı günü! Ölüm haberiyle yıkıldı
Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu’nun acı günü! Ölüm haberiyle yıkıldı