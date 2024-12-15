İzmir'de mekanda tanıştığı kişiyi önce darbetti sonra gasbetti

Olay, önceki gün İzmir'in Konak ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. 27 yaşındaki M.K. isimli erkek, eğlence mekanında tanıştığı 45 yaşındaki C.A. isimli erkekle Şahintepe mevkisine gitti. İkili burada alkol almaya devam etti. M.K ve C.A bir süre sohbet etti. M.K. önce darbetti sonra 5 bin avro parasını gasbetti.

Olayın ardından polise giden C.A., şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, SAM Büro ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla M.K. aynı gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.K. sevk edildiği mahkemede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.