11 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı: Aralarında kamu görevlileri de var

Kaynak: İHA
11 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı: Aralarında kamu görevlileri de var

Adıyaman’da Avrupa Birliği’nin projesi kapsamında verilen maaş desteğini aracı kişiler ile işletme sahiplerinin eş ve çocuklarının hesabına aktaran dolandırıcılar yakalandı. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı 57 şüphelinin arasında kamu görevlileri de bulunuyor.

Adıyaman İl Merkez ve İlçelerinde faaliyet gösteren 5 tarım işletmecisinin Avrupa Birliğinin Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Projesi kapsamında almış oldukları ücret desteğini, Türk ve yabancı uyruklu şahısları işletmelerinde çalışır gibi gösterip maaş ödemesi yaptıkları, ödenen maaşları aracı kişiler ile işletme sahiplerinin eş ve çocuklarının hesabına geri aktarılmasını sağlayarak 11 Milyon TL haksız menfaat temin ettikleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında 2'si kamu görevlisi olmak üzere 6'sı Türk, 51'i Suriye vatandaşı toplam 57 şahsa yönelik operasyon yaptı. Gözaltına alınan 57 şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslardan 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı verildi. 51 Suriye uyruklu şahıs hakkında ise adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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