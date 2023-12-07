11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var

Haklarında yağma, uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan 4 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası bulunan yabancı uyruklu 11 şahsın, 'izinli' olarak çıktıkları cezaevine bir daha dönmedikleri ortaya çıktı. Firar eden mahkumlar tüm Türkiye’de aranıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var

fatih-savuk.jpegYENİÇAĞ / Özel Haber - Fatih SAVUK

Türkiye’de yabancı şahısların suça bulaşma oranları hakkında tartışmalar devam ederken, çeşitli suçlara bulaşan ve haklarında hapis cezası bulunan 11 yabancı şahsın, açık cezaevinden izinle dışarıya çıktığı ve cezaevine bir daha geri dönmedikleri ortaya çıktı. Firar eden şahıslar tüm Türkiye’de aranırken, Türk halkı bu suçlularla iç içe yaşamak zorunda kalıyor.

'İZİNLİ FİRAR' EDEN YABANCI ŞAHISLAR ARANIYOR

Firar eden yabancı suçlulara ait bilgilerde yağma, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlar işledikleri, şahıslardan en az ceza alanın 4 YIL 12 AY 154 gün, en çok ceza alanın ise 17 YIL 46 ay şeklinde olduğu görülüyor.

Firar eden şahıslarla ilgili Yeniçağ’ın ulaştığı belgelerde şu detaylara yer verildi;

T*** A*** isimli 2001-Afganistan doğumlu şahıs kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçundan, 16 YIL 3 AY hapis cezasına çarptırıldığı,

B*** S*** isimli 1994-Fas doğumlu şahıs uyuşturucu madde ticareti ve sağlama suçundan, 6 YIL 10 AY 15 GÜN hapis cezasına çarptırıldığı,

R*** K*** isimli 1996-Afganistan doğumlu şahıs birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (3 kere) suçlarından 17 YIL 46 AY hapis cezasına çarptırıldığı,

M*** J*** isimli 1964-Pakistan doğumlu şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan, 12 YIL 6 AY hapis cezasına çarptırıldığı,

İ*** A*** isimli 1983-Afganistan doğumlu şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan, 12 YIL 6 AY hapis cezasına çarptırıldığı,

M*** T*** isimli 1996-Cezayir doğumlu şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan, 8 YIL 4 AY hapis cezasına çarptırıldığı,

M*** B*** isimli 1994-Türkmenistan doğumlu şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan, 15 YIL hapis cezasına çarptırıldığı,

M*** H*** isimli 1995-Türkmenistan doğumlu şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan, 8 YIL 4 AY hapis cezasına çarptırıldığı,

U*** B*** isimli 1995-Suriye doğumlu şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan, 13 YIL 9 AY hapis cezasına çarptırıldığı,

M*** N*** S*** isimli 1998-Afganistan doğumlu şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan, 12 YIL 6 AY hapis cezasına çarptırıldığı,

O*** G*** S*** isimli 1995-Afganistan doğumlu şahsın hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, dolandırıcılık (2 kere) suçlarından 4 YIL 12 AY 154 GÜN hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

11 yabancı şahsın kendilerine verilen sürenin 30 Kasım’da dolduğu ancak hapishaneye dönmedikleri için ‘firari’ olarak arandıkları belgelerde belirtilirken, şahısların fiziksel özellikleri de paylaşıldı.

UYUŞTURUCU SUÇLULARI ARAMIZDA

Türkiye’de son dönemde ebeveynlerin en çok başını ağrıtan konuların başında ‘uyuşturucu’ geliyor. Sokaklarda ve mahalle aralarında çok rahat maddeye ulaşabilen gençler adeta zehirlenirken, zehir tacirlerine yönelik her gün başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Ancak bir taraftan bu başarılı operasyonlar yapılırken diğer taraftan da ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan hapis cezası alan ve izinle serbest bırakılan bu şahısların aramızda firari olarak yer almaları ebeveynlerdeki endişeleri daha da artırıyor.

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