11. Yargı paketi Ekim ayında Meclis’e geliyor! Af olacak mı? Cezalarda büyük değişim…

11. Yargı Paketi’nin yeni yasama yılının başlamasının ardından ekim ayı içerisinde Meclis’e geleceğini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı. Yeni paket ile birlikte özellikle son yıllarda artış gösteren internet dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar gibi suçlara yönelik cezalarda artış yaşanırken, yaş arttıkça ceza indirimi de azalacak.

Gençleri hedef alan bilişim suçlarına karşı yargının elindeki araçların güçlendirileceğini aktaran Tunç, düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açılması bağımsız suç kapsamına alınacağını belirtti. Kurusıkı tabancaların da bu düzenleme dâhilinde değerlendirilecek. Trafikte yol kesme gibi tehlikeli eylemler ise ayrı bir suç başlığı altında cezalandırılmış olacak.

“YAŞ ARTTIKÇA İNDİRİM ORANI AZALACAK”

Türkiye Gazetesi'nin özel haberinde pakette öne çıkan başlıklardan biri de suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza indirimi olduğu görüldü. Yasada 12 yaş altındaki çocuklar cezalandırılmazken, 12-15 ve 15-18 yaş aralığında ceza indirimi uygulanıyordu. Ancak yapılacak olan düzenleme ile yaş arttıkça indirim oranı azalacak. Bu şekilde ağır suçlarda çocukların cezai sorumlulukları yeniden yapılanmış olacak.

AF ÇIKACAK MI?

Pakette af ile ilgili bir düzenleme ise olmayacağı iddia edildi. Dava süreçleriyle ilgili düzenlemeler de olacak.

DİĞER KARARLAR

Ortaklığın giderilmesi davalarında ilk satış, hissedarlar arasında taşınmazın rayiç bedeli üzerinden olacak. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda değişiklikle avukatların talepleri doğrudan reddedilemeyecek, reddedilirse özel gerekçe yazılacak. E-duruşma uygulaması genişletilerek ön inceleme duruşmalarında da olacak. Ara buluculukta taraf vekilleri için ücret düzenlemesi yapılacak. Bonolarda karekod uygulaması zorunlu hale getirilecek. Belirsiz alacak davaları kaldırılacak, kısmi davalarda zamanaşımı kesilecek. Yargıtay’da yetki ve görevden bozma olmayacak, bu hususlar istinaf aşamasında çözülecek.