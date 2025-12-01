Türkiye’de kamunun cebinden “beş kuruş çıkmayacağı” iddiasıyla Yap-İşlet-Devret (YİD) ve Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerini AKP iktidarı Türkiye'nin gündemine girmişti.

Şu anda T24’de köşe yazarlığı yapan Çiğdem Toker, yeni kitabında otoyollardan tünellere, havalimanlarından dev şehir hastanelerine kadar Türkiye’nin geleceğini ipotek altına alan kritik sözleşmeler, kamu kaynaklarının sistemli biçimde büyük inşaat şirketlerine aktarılışı ve siyasetle ilişkilerini belgeler ile sunuyor.

GİZLENEN BELGELER

Kitapta, TBMM’den bile kaçırılan sözleşmelerin hem taslak hem de onaylı nüshalarından bölümleri yer aldı. Bu belgelerin ise şirketlere verilen döviz güvencelerinin, ABD enflasyonuna endeksli ödemelerin, yıllar içinde mevzuata aykırı ek sözleşmelerle genişletilip gizlendiğinin göstergesi oldu. Sayıştay’ın bile zor ulaştığı sözleşmeler, ilk kez Devletin Cebinden kitabında değinildi.

Çiğdem Toker'in Devletin Cebinde kitabı

ALİ BABACAN’DAN İTİRAF

Kitapta dönemin Hazine’den sorumlu Bakanı Ali Babacan ve Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı, Toker’e verdiği özel söyleşilerde gündem olacak ifadeler kullanıldı.

AKP’de 13 yıl bakanlık yapan ve bunun 11 yılında ekonomiden sorumlu olarak geçiren Eski AKP’li, bugünkü DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, “Yap İşlet Devret ihaleleri açık, şeffaf yapılmadı. Onun için çok pahalıya mal oldu. Siyasetin finansmanını sağlayan yüzde 90 inşaat sektörüdür. Biz büyük şeylere bakarken arkada birileri de başka şeylerle uğraşmış. Ama sonradan farkına vardık” itirafında bulundu.

Eski Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı, ise “2011 sonrası rant devşirmeye dayalı model her yana dal budak sardı” dedi.

CHP’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da AKP dönemine dair yolsuzluk dosyaları ile ilgili çarpıcı bilgileri kitapta yer aldı.

Toker’in “Devletin Cebinden” kitabı Tekin Yayınevi tarafından yayımlandı.

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan

ALİ BABACAN'IN 13 YILLIK BAKANLIĞIN 11'İ EKONOMİ

2001 yılında AKP’nin kurucuları arasında yer alan DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, 2002 yılından 2007 yılına kadar ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevini yaptı. 2007 yılından 2009 yılına kadar Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü. 1 Mayıs 2009'da gerçekleştirilen kabine değişikliğinde Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmişti. İki dönem görevi sürdürdükten sonra 2015 yılında AKP’den istifa eden Babacan, 2020 yılında DEVA Partisi’ni kurarak Genel Başkan olmuştu.

ÇİĞDEM TOKER KİMDİR?

15 ağustos 1965’de Diyarbakır’da dünyaya gelen Çiğdem Toker, Denizli Lisesi’ni ve AÜ Hukuk Fakültesi’ni tamamladı.



Gazeteciliğe 1986’da Anka Ajansı’nda kültür-sanat muhabiri olarak başladı. Bir ara TRT'de seslendirme gerçekleştirdi. "Günaydın" gazetesi ve "Nokta" dergisinin ardından, 1988'de Anadolu Ajansı’nın açtığı sınavları kazanarak, bu kurumda yüksek yargı ve DGM muhabirliğini yaptı.



1990’da haftalık "Ekonomik Panorama" dergisine geçti. 1993’de "Hürriyet" Ankara bürosunda ekonomi muhabiri olarak görev aldı.

2009 yılında yeni gazete Habertürk'ün kurulmasıyla birlikte Toker, yayının ilk Ankara büro şefi oldu. Ancak kısa bir süre sonra Akşam gazetesinde Ankara büro şefi olarak görev yapmak üzere ayrıldı. Türkiye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2013 yılında gazeteyi devraldığında Toker buradaki görevinden istifa etmişti.

2013'ten 2018'e kadar Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Toker daha sonra 2022 yılına Sözcü'de yazılar kaleme aldı. Sözcü’deki yazıların ardından Toker şu anda T24’de köşe yazarlığı görevini yürütüyor.