110 yıllık kulübü Sırplar alıyor

Düzenleme: Ebrar Kadir Taban
110 yıllık kulübü Sırplar alıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan İzmir ekibi Altay'ın şirketleşen futbol şubesine yeni bir talip olduğu öne sürüldü.

Daha önce Altınordu ile ilgilenen ancak somut bir adım atmayan Energoprojekt Holding'in, gelecek hafta Altay yönetimi ve şirketleşme komisyonu ile görüşeceği iddia edildi.

Geçmişte iki yatırımcı firma ile görüşen ancak anlaşmaya varamayan siyah-beyazlı kulübün kapısını bu kez Sırp bir yatırımcının çalacağı belirtiliyor.

Daha önce Altınordu ile ilgilenen ancak somut bir adım atmayan Energoprojekt Holding'in, gelecek hafta Altay yönetimi ile görüşeceği ortaya çıktı.

1951 yılında kurulan ve Belgrad merkezli olan şirket, inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor ve 30'dan fazla ülkede ortak projeler yürütüyor.

MALEZYALI ŞİRKET OLMADI

İzmir ekibine ilk olarak bir Malezya şirketi talip olmuş, ancak kulübün olağanüstü genel kurul iptal davası nedeniyle yatırımcılar geri adım atmıştı.

İkinci talipli ise Fransız ana şirketle birlikte on kişilik bir yerli ve yabancı yatırımcı grubuydu, ancak bu görüşmelerde de ilerleme sağlanamamıştı.

Son olarak İsviçreli bir yatırım fonu ile görüşen Altay, bu şirketin bir aracı kurum olduğunu ve yatırımcı bulmak için kulüpten bilgi talep ettiğini belirtti.

Şu ana kadar yapılan görüşmelerde somut bir sonuç elde edilemediği ifade edildi.

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