110 yıllık kulüp eski futbolcusuna emanet

Kaynak: İHA
110 yıllık kulüp eski futbolcusuna emanet

Altay Spor Kulübü'nde eski futbolcu İbrahim Akın'a yeni görev verildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay, mali ve sportif açıdan kötü günler yaşarken altyapı ve spor okulları için önemli bir karara imza attı.

Yeni bir yönetim ve yeni bir anlayış ile yola çıkacak olan İzmir ekibi, İbrahim Akın’ın koordinatörlüğünde yeniden yapılanacak.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Altyapı Futbol ve Spor Okulu faaliyetlerinde yeni bir anlayışla geleceğe hazırlanan Altay’ımız, faaliyetlerinin ve gelirlerinin tamamen kulüp bünyesinde olacağı yeni bir sisteme geçiyor. 110 yılı aşkın süredir Türk futboluna sayısız oyuncu yetiştiren ve kazandıran kulübümüz, akademisinden yetişip A Takım forması giyen ve ‘Genç’ sporculara ilham kaynağı olan İbrahim Akın’ın koordinatörlüğünde yeniden yapılanıyor" denildi.

Yetenekli sporcular Altay bünyesine katılacak

Futbol okulları yapılanması süreci hakkında bilgi veren Altay Futbol Altyapı Koordinatörü İbrahim Akın, "Çocukluktan A takıma kadar uzanacak olan sporcu gelişim modelinde, önce İzmir sonrasında komşu illerde faaliyette bulunacak futbol okulları yapılanması için start verdik. 6-14 yaş grubu sporcuların gelişimlerine katkı sağlayarak bünyemize kazandırmak istiyoruz. Bunun yanında, doğal yetenekli sporcuların tespitinin yapılması ve takip edilmesini de zamanla sağlayacağız" dedi.

Altyapı başkanlığına Cemil Has’ı getirilirken; Gür Özpaklar, Hasan Tahsin Karahan ve Hakan Has ise yönetimde olacak diğer isimler oldu.

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