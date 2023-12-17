1100 nüfuslu köy referanduma gitti. Köyün geleceğini oyladılar

Kaynak: AA
1100 nüfuslu köy referanduma gitti. Köyün geleceğini oyladılar
Düzce'ye bağlı Çerkez Taşköprü köyü bugün sandık başına gitti. 1100 kişinin yaşadığı köyde yapılan referandumla köyün geleceği oylandı.

Düzce'nin merkezine 5 kilometre uzaklıktaki 1100 nüfuslu köy, doğalgaz, alt yapı ve ulaşım gibi belediye hizmetlerinden yaralanmak üzere adım atmaya karar verdi.

Bu isteklerin gerçekleşebilmesi için mahalle statüsüne geçilmesi konusunda görüş birliği sağlayan Muhtar İbrahim Tokgöz, azalar, ihtiyar heyeti ve köy sakinleri, referandum için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

YSK REFERANDUMA ONAY VERDİ

YSK'nin onayının ardından referandum için sabah saatlerinden itibaren köy konağına gelen vatandaşlar, oylarını kullandı.

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1100 KİŞİLİK KÖYDE VATANDAŞ SANDIK BAŞINA GİTTİ

Azalardan Hikmet Kılıç, köy halkının isteği üzerine bu şekilde karar aldıklarını belirterek, "Vatandaşın doğalgaz, alt yapı ve belediye otobüslerine yönelik istekleri oldu. Bunun için köyün mahalle olup mücavir alana girmesi gerekiyordu. Biz de köy halkının olurunu alarak referandum yapmak için YSK'ya başvurduk. Halkın iradesinin sandığa tecelli etmesini istedik. Sonuçlar inşallah hayırlı olur." dedi.

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YÜZDE 74.5 EVET ÇIKTI

Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan sayımda resmi olmayan sonuçlara göre sandık başına giden köy sakinlerinin yüzde 74,5'i "evet" oyu kullanarak mahalle statüsüne geçmeyi tercih etti.

SEÇMENLERİN YARISINDAN FAZLASI OY KULLANDI

602 seçmenin yer aldığı köyde sandığa giden 385 vatandaşın 287'si "evet", 97'si "hayır" yönünde oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı.

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