112 Acil çağrı hattında yeni dönem

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Adana’nın Yüreğir ilçesinin Doğankent Mahallesinde, belediyenin katkılarıyla düzenlenen Doğankent Nüfus Şefliğinin açılışına katıldı.

Sağlam, açılışta yaptığı konuşmada, 112 Acil Çağrı Merkeziyle alakalı yapılan yeni düzenlemeyle ilgili bilgi verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı konuyla alakalı, yeni bir düzenleme getireceğiz dediği açıklamasında, "112'ye ihbarda bulunanların artık kimliklerini söyleme ihtiyacı olmayacak. Kimliklerinin saklı kalmasını istiyorlarsa o da saklı olarak kalacak, hiçbir tarafa bildirilmeyecek" ifadelerini kullandı.

112’YE GELEN İHBARLARDA KİMLİK BİLGİLERİ İSTENMEYECEK

Mehmet Sağlam, uygulamanın uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik atılmış bir adım olduğunu belirtirken, herkesin sokakta, evlerinin önünde, gördükleri uyuşturucu tacirlerini ihbar etmeye davet etti.

Sağlam, konuşmasının devamında, "Sizlerin bize ihbarda bulunması gerekir. Bu işlerle uğraşan şerefsizler varsa bunları 112'ye bildireceksiniz. Amansız, kararlı bir şekilde bunlarla mücadele edilecek. Yeni bir düzenleme getireceğiz. 112'ye ihbarda bulunanların artık kimliklerini söyleme ihtiyacı olmayacak. Kimliklerinin saklı kalmasını istiyorlarsa o da saklı olarak kalacak, hiçbir tarafa bildirilmeyecek" dedi.

Sağlam açıklamasının devamında, uyuşturucu ticaretiyle yapılan mücadelede taviz vermeyeceklerini belirtti.

KAÇAK GÖÇMENLER

Kaçak göçmenlerle alakalı yapılan çalışmalara da değinen Sağlam, ilk etapta 4 pilot ilde araçlarla "Mobil Göç Noktası" uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtirken, göçmenleri düzenli ve düzensiz diye ikiye ayırdıklarını belirtti. "Burada da haksızlık yapmamak lazım. Bir düzenli göçmenler, bir de düzensiz göçmenler. Düzenli göçmen, yasal olarak ülkemize girenlerdir. Bunlarla bizim bir sıkıntımız yok. Eğer bunlar bir suça karışmamışlarsa bizim misafirlerimizdir. Ama suça karışmışlarsa da bedelini öderler. Düzensiz göçmenler de yasa dışı yollarla ülkemize girenlerdir. Bunlarla amansız mücadele edeceğiz. Artık göçmenlerin 5-6 kişi veya 10 kişilik gruplar halinde mahallelerimizde, sokaklarımızda, köylerimizde gezmelerine müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızı tedirgin etmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir" dedi.