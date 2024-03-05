116 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen esrarın muhafazaya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesinde icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; 116 kilogram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir.

“Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” ile “Yasa Dışı Ekim” suçlarından aranan 7 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsuru malzemeler muhafaza altına alınmıştır" denildi.