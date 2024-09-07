12 Eylül Darbesinin tanıkları Ulucanlar Cezaevi müzesi’nde bir araya geldi

Kaynak: AA
12 Eylül Darbesinin tanıkları Ulucanlar Cezaevi müzesi’nde bir araya geldi

Başkent Ankara’da, 12 Eylül 1980 darbesinin tanıkları Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte buluştu.

Yesevi Hareketi Derneği tarafından gerçekleştirilen "12 Eylül'ün Eşsiz Tanıkları" programı kapsamında, darbenin tanıkları, dernek üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Etkinlik, 12 Eylül darbesinin 44. yıl dönümünde, müzede yer alan koğuşların gezilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle başladı. Ardından, müzenin avlusunda bulunan dar ağacının yanında sanatçı Alper Yıldırım tarafından "Ayazda Kaldı Hürriyet" adlı şarkı seslendirildi.

Katılımcılar daha sonra müzenin konferans salonuna geçerek, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından açılış konuşmalarını dinledi. Yesevi Hareketi Ankara İl Başkanı Gökhan Bozbıyık ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın konuşmalarının ardından, Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz'un moderatörlüğünde, darbenin tanıkları Lamia Durak, Nermin Abbasoğlu, Emine Özgenç ve Safiye Bor, dönemin olaylarını katılımcılarla paylaştı.

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