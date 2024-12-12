Firari düve yakalandıktan sonra kesildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Firari düve yakalandıktan sonra kesildi

Denizli'nin Çal ilçesinde ahırdan kaçan düve 4 gündür aranıyordu. Ekiplerin titiz çalışmasıyla bulunan düve daha sonra sahibi tarafından kesildi.

Denizli'nin Çal ilçesi Selcen Mahallesi'nde düve 4 gün boyunca arandı. Hüseyin Saraç'a ait ahırdan kaçan firari düve iz süren ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde Ortaköy Mahallesi'nde yakalandı. Kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında düvenin ayak izleri takip edildi. Uzun uğraşlar sonucunda hayvan sağ salim sahibine teslim edildi.

4 günlük devam eden düve bulma operasyonu bölgede ilgiyle takip edilirdi. Düvenin sağlıklı şekilde bulunması mahalle sakinlerini sevindirdi. Ancak düve, sahibinin kararıyla kısa süre sonra kesildi.

Firari düve yakalandıktan sonra kesildi

Son Haberler
Türkiye İş Bankası'na yeni Genel Müdür Yardımcısı
Türkiye İş Bankası'na yeni Genel Müdür Yardımcısı
Antalya'dan turist rekoru! Son 10 yılın verisi açıklandı
Antalya'dan turist rekoru! Son 10 yılın verisi açıklandı
Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın eski halinden eser kalmadı! Son haliyle dillere düştü
Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın eski halinden eser kalmadı! Son haliyle dillere düştü
"Haritadan yer beğenin" diyen alkollü sürücü polislere geceyi zehir etti!
"Haritadan yer beğenin" diyen alkollü sürücü polislere geceyi zehir etti!
Saniyeler içinde yapılan Alzheimer testleri güvenilir mi? İşte uzmanların görüşleri ve bilimsel bulgular...
Saniyeler içinde yapılan Alzheimer testleri güvenilir mi?