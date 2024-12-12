Firari düve yakalandıktan sonra kesildi

Denizli'nin Çal ilçesi Selcen Mahallesi'nde düve 4 gün boyunca arandı. Hüseyin Saraç'a ait ahırdan kaçan firari düve iz süren ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde Ortaköy Mahallesi'nde yakalandı. Kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında düvenin ayak izleri takip edildi. Uzun uğraşlar sonucunda hayvan sağ salim sahibine teslim edildi.
4 günlük devam eden düve bulma operasyonu bölgede ilgiyle takip edilirdi. Düvenin sağlıklı şekilde bulunması mahalle sakinlerini sevindirdi. Ancak düve, sahibinin kararıyla kısa süre sonra kesildi.