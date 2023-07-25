12 gün önce kalp krizi geçiren AKP’li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti

AKP’li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti. Eren, 15 Temmuz’da kürsüden yaptığı konuşmada kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı.

12 gün önce kalp krizi geçiren AKP’li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kürsüde konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçiren AKP’li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren düşerek başını mermer zemine çarptı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Eren’in düşmeye bağlı beyin kanaması da geçirdiği belirlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde konuşma yaparken kalp krizi geçiren Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, entübe edilmişti.

Eren, bugün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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