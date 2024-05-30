12 günlük gelin erkek çıktı. Damat yıkıldı

Endonezya'da bir adam, kadın olduğunu sandığı erkekle evlendi. Endonezya medyası, sadece baş harfleri AK olan 26 yaşındaki bir adamın, evlendikten 12 gün sonra karısının aslında erkek olduğunu öğrenmesini haber yaptı.

26 yaşındaki genç, evlenebilmek için arkadaş arayışına girdi. Son olarak internetten evlenebileceği kadın arayışına başladı. Kısa süre sonra adam sosyal medya hesabından tanıştığı kadınla konuşmaya başladı.

Sanal ortamda başlayan arkadaşlıklarını gerçek hayata da taşımaya karar verince yüz yüze buluşma gerçekleşti. AK, müstakbel eş adayına ilk görüşte aşık oldu. Birkaç kez görüştükten sonra sevgilisine evlenme teklif etti.

Geçmişi gözden geçirdiğinde adam, eşinin bazı tuhaflıkları olduğunu kabul etti ama onun kılık değiştirmiş bir adam olabileceğinden asla şüphelenmedi.

Kendini Adinda Kanza Azzahra olarak tanıtan kadın her zaman yüzünü peçe veya başörtüsü kullanarak gizlemeye çalıştı. Adam ise bu konuya pek kafa yormadığını, aksine, onun utangaçlığından bu davranışları sergilediğini söyledi.

5 GRAM ALTIN

Adinda Kanza Azzahra annesinin öldüğü ve babasının ise uzun süredir onunla görüşmediğini, dolayısıyla törene davet edecek bir yakını olmadığını söyledi.

Sonunda çift, sade bir törenle evlendi ve AK'nin evi olan Wangunjaya Köyü'ne yerleşti. Düğün hediyesi 5 gram altın olarak belirlendi.

Ancak Adinda, evlilikten sonra da yüzünü kocasından sürekli sakladı. Memleketindeki ailesi ve arkadaşlarıyla sosyalleşmeyi reddetti .

AK'nin yakınışlarını duyan ailesi, karısını araştırmaya karar verdi. Kısa süre içinde babasının kayıp olmadığını öğrendi.

"4 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR"

Damadın babası Adina'nın aslında Endonezya gazetelerinde yalnızca baş harfleri ESH ile anılan bir adam olduğunu ortaya çıkardı. Aile evlatları AK'ye eşi hakkındaki tüm gerçekleri anlattı. AK polise ihbarda bulundu.

Polisten bir kaynak, "ESH, mağdurdan para almak istediklerini itiraf etti" dedi. "ESH ne zaman para istese, her zaman alıyordu. Şimdi fail, Ceza Kanunu'nun 378. maddesi uyarınca suçlanıyor ve dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılma riski var."