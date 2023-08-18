12 katlı iki bina 160 kilo patlayıcıyla 5 saniyede yerle bir edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, ağır hasarlı 12 katlı 2 bina, dinamitle patlatılarak yıkıldı. Yıkımda 160 kilo patlayıcı kullanılırken, binalar 5 saniye içinde yerle bir oldu.

KAYNAK: AA
12 katlı iki bina 160 kilo patlayıcıyla 5 saniyede yerle bir edildi

Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 12 katlı 2 binanın yıkım işlemlerinin patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binanın taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirdi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Yıkım çalışmalarını izleyen bazı daire sahipleri bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan binaların yıkımı için 1900 parça halinde toplam 160 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. Yetkililer, kentte 1400 binanın bu yöntemle yıkılacağını bildirildi.

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