12 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan yolcu olayı anlattı

Yozgat’ta yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kazada yaralanan yolculardan Cihan Çalışkan olay anını anlattı.

KAYNAK: İHA
12 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan yolcu olayı anlattı

Sivas'tan İstanbul'a seyreden A.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü.

Feci kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cihat Çalışkan otobüse Akdağmadeni’nden bindiğini söyleyerek, tedavi gördüğü hastanede olay anını anlattı.

“SAVRULMAYLA YANIMDAKİ LİŞİ ARAÇTAN DÜŞTÜ”

Çalışkan, “Anlık bir şekilde orta refüj üzerinden bariyerlere çarptı. Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı. Yanımda genç bir çocuk vardı. Ondan sonra başka kimseyi görmedim. Ben uyuyordum, bağırma sesine uyandım” şeklinde konuştu.

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