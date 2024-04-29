Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için savcılığa gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için savcılığa gidiyor
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçında kırmızı kartla oyun dışı kalan Al-Musrati ile ilgili yapılan yorumlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Libyalı oyuncusu Al-Musrati hakkında Beyaz TV'de yapılan yorumlar sebebiyle hukuki işlem başlatılacağını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

Biz Beşiktaşız;

Kurucularımızdan aldığımız terbiye, Baba Hakkı’nın adaleti, Süleyman Seba’nın çizdiği değerler manzumesi bizim anayasamızdır.

Beşiktaş JK spor sahalarında yenilse de yense de şerefiyle var olmuş, onurlu duruşuyla var olmaya devam edecektir.

Fenerbahçe ile oynadığımız maça oyuncularımız bu şiarla çıkmış, şerefiyle oynamış, kazanan rakibinin elini sıkıp sahadan ayrılmıştır.

Bundan sonra da hep böyle olacaktır.
Maçın 25. dakikasında istemeden yaptığı bir hareketle kırmızı kart gören futbolcumuz Al Musrati, üzüntüsünü maç sonunda tüm Beşiktaş camiasından özür dileyerek göstermiştir.

Beyaz TV isimli televizyon kanalında profesyonel futbolcumuz Al Musrati’nin transferi ve maçta gördüğü kırmızı kartla alakalı olarak gazetecilik ve yayıncılık etiğine sığmayan, açıkça suç teşkil eden ima ve ithamlarda bulunulmuştur.

Kulübümüz yarın sabah konuyla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır.

Ayrıca RTÜK’e de gerekli şikayet yapılacaktır.

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