Golü atıp aniden tüm takım yere oturdu. Gerçek sonra ortaya çıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, ligden düşmeleri kesinleşen Denizlispor ve Uşakspor'un karşılaştığı maçta, ev sahibi Denizlispor maçı 4-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Denizlisporlu futbolcular, maç sonunda ceza sahası önünde oturarak ilginç ve protesto içerikli bir gol sevinci yaşattı.

Ege'nin köklü iki takımının karşı karşıya geldiği 37. hafta maçında, Denizlispor Uşakspor'u 4-1 mağlup ederek kendi sahasındaki son maçını farklı bir galibiyetle tamamladı ve taraftarlarına veda etti.

Ev sahibi Denizlispor'un gollerini Alaattin, Emirhan, Samet Emre ve Gökhan atarken, Uşakspor'un tek golü Tan'dan geldi. Bu farklı galibiyetle Denizlispor puanını 32'ye yükseltti, Uşakspor ise 5 puanda kaldı.

HAREKETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Antrenman boykotlarıyla gündemde olan Denizlisporlu futbolcular, gol sevincini ceza sahası önünde oturarak protesto ederek kutladı.