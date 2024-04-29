Evdeki elektronikler eşyalar için 8 düzenleme

Kaynak: Haber Merkezi
Evdeki elektronikler eşyalar için 8 düzenleme
Elektronik eşyalar evde bazen karmakarışık durabiliyor. İşte düzene koyabilmenin 8 adımı.

Mutfak, banyo cihazları, kablolar, bilgisayar gibi elektronik eşyalar evde bir karmaşıklık yaratabiliyor. İlk adımda eşyaları dekoru önemlidir. Evdeki kabloları ve gözükmesini istemediğiniz eşyaların önüne bir dekoratif malzeme koyarak kamufle edilebilir.

İkinci olarak ise raflar eşyaları düzeni için önemlidir. Ayrıca raflar kabloları da gizler.

Üçüncü olarak ise küçük elektrikli ev aletleri için özellikle tezgahta bulunanlar için kılıf geçirilebilir.

Dördüncü olarak da eğer gözükmesi istemediğiniz bir alet ve ya alet malzemesi var ise önüne perde çekilebilir.

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Beşinci olarak ise ufak el aletleri için kutular pratik çözümlerdir.

Altıncı adım da sepetelerdir. Sepeteler ufak malzemelerin ve hatta büyük ev aletleri için bile büyük çözümdür.

Yedinci olarak ise ev aletlerine belirli bir konum, yer ayırmak önemlidir. Sürekli ortada durması yerine bilinen bir yer olması pratik bir çözümdür.

Sekizinci olarak ise ortalık yere koymak yerine dolaba yerleştirmek önemlidir.

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