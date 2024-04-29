12 milyonluk görünmez uyuşturucu yakalandı. Zehir taciri polisleri kandıramadı

Kaynak: İHA
12 milyonluk görünmez uyuşturucu yakalandı. Zehir taciri polisleri kandıramadı
Konya'da bir yolcu otobüsünde şüpheli hareketler sergileyen bir kişi, polis tarafından dikkatle izlendi. Otobüs terminaline varır varmaz kaçmaya kalkışan bu kişi, kısa süren bir takibin ardından yakalandı. Üzerinde yapılan aramada, çantasından büyük miktarda uyuşturucu madde çıktı.

Konya Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor.

Beyşehir'de Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü bir operasyonda, şehirlerarası bir otobüs durduruldu ve kimlik kontrolleri yapıldı.

H.B. isimli kişinin şüpheli davranışları üzerine yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı ve kişi serbest bırakıldı ancak gizli bir şekilde gözetim altına alındı.

Terminalde otobüsten inen ve bagaj bölümünden bir çanta alan şüpheli, polislerin kendisini fark ettiğini anlayınca çantayı yere atıp kaçmaya başladı.

Kısa süren bir kovalamacanın ardından polis tarafından yakalanan kişi, gözaltına alındı.

Çantasında yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, peçeteye emdirilmiş

Cannabinoid türü uyuşturucu maddeler bulundu.

Yakalanan kişi, emniyetteki işlemlerin ardından “Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek” suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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