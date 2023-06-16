12 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası kaçak kuran kursu kapatıldı ama yüzlercesi var

Urfa’da kaçak kuran kursuna gönderilen 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak, kursun yakınlarında bulunan bir ahırda ölü bulunmuştu. Yerel gazeteci olaya ilişkin “O yurt kapatıldı belki ama bunun gibi yüzlercesi var." dedi.

12 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası kaçak kuran kursu kapatıldı ama yüzlercesi var

Şanlıurfa’da dört gün önce kaybolan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın gönderildiği kaçak kuran kursun beş metre kadar yakınında bulunan ahırda asılı halde bulunduğu öğrenilmişti. Kaçak kuran kursunun Menzil tarikatı mensupları tarafından kurulduğu belirtilen Semerkand Vakfı'na ait olduğu kaydedildi.

"MEDRESE KAPATILDI FAHRİ İMAM GÖZALTINA ALINDI AMA..."

Söz konusu medresenin kapatıldığı, öğrencilerin kurstan çıkartıldığı öğrenildi. Adli ve idari soruşturma neticesinde kursta öğrencilerden sorumlu olan ‘fahri imam’ A. P. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Şanlıurfa Barosu’na bağlı Çocuk İzleme Hakları Birimi aile ile temas halinde olduğunu kaydetti.

Gerçek Gündem'den Filiz Gazi'nin konuştuğu yerel gazeteci “O yurt kapatıldı belki ama burada bunun gibi yüzlercesi var. Dernekler mi, medreseler mi, kuran kursları mı, dergahlar mı dersiniz. Hala var, maalesef” ifadelerini kullandı.

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