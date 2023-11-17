12 yaşındaki çocuk baba oldu. Her şey teneffüslerde yaşandı

Tayvan'da öğrencisiyle teneffüslerde ilişkiye giren öğretmen anne olunca ülke gündemine bomba gibi düştü.

Taoyuan Bölge Mahkemesi, 12 yaşında olduğu belirlenen altıncı sınıf öğrencisiyle okulda birçok kez cinsel ilişkiye girdikten sonra hamile kalan bir öğretmeni 17 buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, 9 Kasım'da verdiği kararda, öğretmenin rıza yaşının altında olan öğrencisini 25 Şubat - 23 Haziran 2020 tarihleri arasında teneffüslerde dokuz kez cinsel ilişkiye zorladığını söyledi.

DNA TESTİ ÖĞRENCİYİ İŞARET ETTİ

Mahkemeye göre öğretmen, Mayıs 2020'de hamile kaldı ve daha sonra yapılan DNA testi, 12 yaşındaki öğrencisinin çocuğunun babası olduğunu gösterdi.

Mahkemenin kararına göre, olay öğrencinin babası tarafından ortaya çıkarıldı ve babası durumu polise bildirdi.

Mahkeme, eylemlerinin öğrencinin fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerindeki ağır etkisi ışığında öğretmene 17 buçuk yıl hapis cezası verildiğini duyurdu. Öğretmen, reşit olmayan bir kişiyle cinsel eylemleri içeren dokuz ayrı cinsel suçla suçlandı.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Öğrencisiyle ilişki olduğunu kabul eden öğretmen mahkemeye verdiği ifadesinde, öğrencisinin onu ilişkiye zorladığını iddia etti.

İstismarcı öğretmenin savunmasında şu ifadeler yer aldı:

"Beni iterek yere düşürdü. O sırada ne olduğunu bilmiyorum, ancak felç olmuş gibi hissettim. Uyandığımda bedenimin alt kısmı ağrıyor ve kanıyordu. O sırada bana ne yaptığını anladım. Bu sadece tek bir sefer yaşandı ve hamile kaldım..."