12 yaşındaki çocuk çözülemez denilen 2 bin yıllık teoriyi çözdü

Efsaneye göre, MÖ 213-212 yıllarında Sirakuza Kuşatması sırasında Arşimet’in “Ölüm Işını” adlı bir cihaz tasarladı. Bu cihazın, Arşimet’in şehrini korumak için büyük parabolik aynaları kayalıklara yerleştirdiği ve güneş ışığını düşman gemilerine yönlendirdiği iddia edilir. Bu ışının o kadar güçlü olduğu söylenir ki, tarihte “Ölüm Işını” olarak anılır.

Parabolik aynalar, güneş ışığını belirli bir noktaya odaklamak için özel olarak tasarlanmış aynalardır. Bu aynalar, günlük hayatta kullandığımız düz aynalardan daha eğimlidir.

Ancak, "Ölüm Işını"nın gerçekten var olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamamışken bu konu üzerinde yüzlerce yıldır tartışmalar devam ediyordu. Rene Descartes gibi birçok bilim insanı "Ölüm Işını"nı bir kurgu olarak nitelendirmişti.

Fakat Kanadalı bir öğrenci olan Brenden Sener’in, içbükey aynalar ve 50 watt’lık LED masa lambaları kullanarak "Ölüm Işını"nın bir modelini oluşturduğu ve bu modelin çalışabileceğini kanıtladığı belirtildi.

Sener, içbükey aynalar ve LED masa lambaları kullanarak "Ölüm Işını"nın minyatür bir versiyonunu oluşturdu ve 50 watt’lık bir ısı kaynağını bir karton parçasına odakladığında, her ek ayna ile hedefin sıcaklığının toplamda üç ayna için 2 derece artabileceğini buldu.

Sener, deneyi 100 watt’lık bir lamba ile tekrarladığında, her bir ayna ile sıcaklık değişiminin üç ayna için 4 derece ve dördüncü ayna ile ekstra 10 derece olduğunu buldu. Bunun, "Ölüm Işını"nın potansiyel olarak çalışabileceğini gösterdiği ifade edildi.

BULGULARI, MIT'IN VERİLERİ İLE EŞLEŞİYOR

Sener'ın bulguları, benzer bir kopya yaratan ve Arşimet'in "Ölüm Işını"nı bir gemiyi 11 dakika içinde yakabileceğini keşfeden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir grubun bulguları ile benzerlik taşıyor.

Sener, Kanada Bilim Fuarı Dergisi'ne verdiği demeçte "Deneysel bulgularıma dayanarak, MIT grubuna katılıyorum ve yeterince güçlü bir ısı kaynağı ve hepsi mükemmel bir açıyla odaklanmış daha büyük, çoklu aynalarla yanmanın mümkün olabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sener, çalışmalarından dolayı Matthews Hall Yıllık Bilim Fuarı Altın Madalyası, Fizik Bilimleri Thames Valley Bilim ve Mühendislik Fuarı Altın Madalyası ve Londra Halk Kütüphanesi Çocukların Bilim ve Teknolojiyle İlgilenmesine İlham Verme Ödülü ile ödüllendirilmiştir.