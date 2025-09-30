12 yaşındaki çocuk, üvey babasını katletti!

12 yaşındaki çocuk, üvey babasını katletti!

Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, üvey babasını katletti.

Olay Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşandı. Annesi, kardeşi ve üvey babası Hasan P. (31) ile yaşayan 12 yaşındaki Y.C.K, henüz bilinmeyen bir sebeple üvey babası Hasan P. (31)'yi kalbinden bıçakladı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan üvey baba, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Çocuk gözaltına alındı. Dehşet veren olay akıllara 'cinsel istismar', 'şiddet' ihtimallerini getirirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan uzmanlar çocuğu saldırganlık ya da şiddet uygulamaya yönelten durumların tespit edilerek, ortadan kaldırılması, gerekiyorsa yetkilileri bildirmesi gerektiğini sık sık hatırlatıyor.

