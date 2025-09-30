İşe gitmek için asansöre bindi! Kabinden cansız bedeni çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sabah işe gitmek için asansöre binen genç kadının kabinden cansız bedeni çıktı!

Feci olay Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 27 yaşındaki Pelin Kıyga, işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansörün halatı koptu.

aw548858-01-001.jpg

Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı.

aw548858-02-001.jpg

EVLİ VE 1 ÇOCUK ANNESİYDİ

Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga feci kazada hayatını kaybetti. Genç kadının cansız bedeni ihbarla olay yerine gelen ekipler tarafından otopsi için morga götürüldü.

aw548858-03-001.jpg

Öte yandan, yetkililer sık sık Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği binalardaki asansörlerin periyodik kontrollerinin yılda en az bir defa yaptırılması gerektiğini hatırlatıyor.

