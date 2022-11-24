Uruguay ve Galatalaray'ın yıldızı Muslera nerede

Uruguay'ın kadrosu şaşırttı. Güney Amerika ekibi maçta Rochet, Caceres, Godin, Gimenez, Olivera (Dk. 79 Vina), Valverde, Vecino (Dk. 79 De La Cruz), Bentancur, Pellistri (Dk. 88 Varela), Nunez, Suarez (Dk. 64 Cavani) kadrosuyla mücadele etti

0-0 biten maçta Muslera'nın oynamaması şaşkınlık yarattı.

Muslera 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında Uruguay kalecisi olarak sahaya çıkmamış oldu.

Teknik direktör Diego Alonso, kalede Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'i tercih etti.

Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, de Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı.

Muslera'nın neden oynamadığı sorusu ise cevapsız kaldı.