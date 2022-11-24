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Uruguay ve Galatalaray'ın yıldızı Muslera nerede

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu maçında Uruguay'la Güney Kore karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 19:09
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12 yıl sonra bir ilk: Uruguay'da Muslera neden oynamadı

Uruguay ve Galatalaray'ın yıldızı Muslera nerede
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Uruguay'ın kadrosu şaşırttı. Güney Amerika ekibi maçta Rochet, Caceres, Godin, Gimenez, Olivera (Dk. 79 Vina), Valverde, Vecino (Dk. 79 De La Cruz), Bentancur, Pellistri (Dk. 88 Varela), Nunez, Suarez (Dk. 64 Cavani) kadrosuyla mücadele etti

0-0 biten maçta Muslera'nın oynamaması şaşkınlık yarattı.

Muslera 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında Uruguay kalecisi olarak sahaya çıkmamış oldu.

Teknik direktör Diego Alonso, kalede Muslera'nın yerine bir dönem Sivasspor formasını da giyen 29 yaşındaki Sergio Rochet'i tercih etti.

Galatasaraylı bir diğer oyuncu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez, de Güney Kore maçına yedek kulübesinde başladı.

Muslera'nın neden oynamadığı sorusu ise cevapsız kaldı.

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