12 yıldır mağarada yaşayan adam bulundu

İspanya’nın turizm merkezi İbiza yakınlarındaki Formentera adasında yaşanan olayda bölgede yaşayanların ihbarı üzerine bir mağaraya giden belediye çalışanları ve polis, mağaranın içinde yaşayan bir adamı tespit etti. Son 12 yıldır mağara içinde yaşayan ve ismi açıklanmayan adamın mağara içinde bir yaşam kurması şaşkınlık yarattı.

YILLARDIR SESSİZCE MAĞARADA YAŞAMIŞ

Mağara içinde cibinlikli bir yatak, yaşam alanı ve tuvalet oluşturan adamın eski eşyalardan iki yatak, bir masa ve hamak yaptığı görüldü. Kovalar ile duş aldığını fark eden Formentera Şehir Konseyi yetkilileri gözlerine inanamadı. Mağarayı işgal ettiği tespit edilen adamın yıllardır sessizce burada yaşadığı belirtildi.

Yetkililer adamın kira vermeden burada yaşamasına tepki gösterdi. Güvenlik güçleri adamın mağarayı terk etmesi konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, adamın mağarayı terk ederken temizlemesi konusunda da talepte bulundu.