120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer son yolculuğuna uğurlandı

Genç kız, Bayraklı’daki Gümüşpala Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Arap Hasan Mahallesi’nde gerçekleşen bu elim hadisede, Çetinalp’in babası İ.U.Ç.'nin evinde meydana geldiği belirtildi. Anne ve babası ayrı olan talihsiz genç, eski sevgilisi U.E.Y. ile evi ziyaret etmişti. Baba İ.U.Ç.'nin dışarı çıkmasının ardından evde baş başa kalan iki gençten biri olan Hacer Çağla, eski sevgilisi tarafından hunharca katledildi.

Cenaze töreninde anne Kadriye Kaya, baba İ.U.Ç., arkadaşları ve ailesinin yanı sıra çok sayıda yürekli insan Hacer Çağla’yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.