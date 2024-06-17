120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA
120 bıçak darbesiyle katledilen Hacer son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı tarafından 120 bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü.

Genç kız, Bayraklı’daki Gümüşpala Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Arap Hasan Mahallesi’nde gerçekleşen bu elim hadisede, Çetinalp’in babası İ.U.Ç.'nin evinde meydana geldiği belirtildi. Anne ve babası ayrı olan talihsiz genç, eski sevgilisi U.E.Y. ile evi ziyaret etmişti. Baba İ.U.Ç.'nin dışarı çıkmasının ardından evde baş başa kalan iki gençten biri olan Hacer Çağla, eski sevgilisi tarafından hunharca katledildi.

Cenaze töreninde anne Kadriye Kaya, baba İ.U.Ç., arkadaşları ve ailesinin yanı sıra çok sayıda yürekli insan Hacer Çağla’yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

aw229767-01.jpg

aw229767-03.jpg

aw229767-04.jpg

aw229767-05.jpg

aw229767-02.jpg

Son Haberler
Akdeniz'de göçmen faciası. 10 ölü. Onlarca kayıp Dünya
Akdeniz'de göçmen faciası. 10 ölü. Onlarca kayıp
Narkozun etkisindeki kadın güldürdü: “Atatürk nerede? Neden gelmedi?” Video
Narkozun etkisindeki kadın güldürdü: “Atatürk nerede? Neden gelmedi?”
Adalar'daki minibüs krizi büyüyor. Gözaltılar var Gündem
Adalar'daki minibüs krizi büyüyor. Gözaltılar var
Putin Kuzey Kore’yi ziyaret edecek Dünya
Putin Kuzey Kore’yi ziyaret edecek
Sahipleri havladı köpekler şok oldu Video
Sahipleri havladı köpekler şok oldu
Dusan Tadic'li Sırbistan'a soruşturma Spor
Dusan Tadic'li Sırbistan'a soruşturma