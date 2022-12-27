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120 milyon yıllık dinozorun midesinden çıktı. Bilimsel olarak ilk veri elde edildi

120 milyon yıl önce yaşamış bir dinozorun midesinden memeli fosili çıktı. Bu bilimsel olarak Microraptor’un memeli avladığının ilk kanıtı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 15:06
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120 milyon yıllık microraptor’un midesinden çıktı. Bilimsel olarak ilk veri elde edildi

120 milyon yıllık dinozorun midesinden çıktı. Bilimsel olarak ilk veri elde edildi
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CNN'in haberine göre, McGill Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan, araştırmanın yazarı Hans Larsson, Çin'de müze koleksiyonlarını incelerken, yaklaşık 1 metre büyüklüğündeki Microraptor'un midesinde, başka bir memelinin fosilleşmiş ayağını tespit etti.

Larsson, Microraptor'a ait iskeletin midesinde "mükemmel bir şekilde korunmuş" yaklaşık bir santimetre uzunluğunda kemirgen benzeri küçük bir memeli ayağı bulduklarını belirtti.

"İLK KEZ SOMUT VERİLERE ULAŞILDI"
Profesör Larsson, Microraptor türü dinozorların balık, kuş ve kertenkele yediklerini ancak memeli hayvan avladıklarına dair ilk kez somut verilere ulaştıklarını dile getirdi.

Soyu uzun süredir tükenmiş olan bu hayvanların gıda tüketimi hakkındaki kanıtlara nadiren rastlanıldığına değinen Larsson, bu yeni bulgunun, eski ekosistemlere dair yeni bir bakış açısı ortaya koyduğunu aktardı.

"İLK TÜYLÜ DİNOZORLARDAN BİRİ"
Microraptor fosili, ilk kez 2000'li yılların başında Çin'in Liaoning eyaletinde keşfedilirken, gün yüzüne çıkarılan ilk tüylü dinozorlardan biri olarak kabul ediliyor.

Araştırma, Journal of Vertebrate Paleontology isimli akademik dergide yayımlandı.

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