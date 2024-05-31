120 yıllık gelenek sona eriyor: Cenevre Otomobil Fuarı Katar'a taşınıyor

Fuarın organizatörlerinden yapılan açıklamada, "Belirsiz bir görünüm nedeniyle Cenevre Otomobil Fuarı’nın bir sonraki etkinliği Cenevre'de değil, Katar'da Kasım 2025'te yapılması planlanmaktadır" denildi. Açıklamada, otomobil endüstrisindeki büyük belirsizlikler ve Avrupa'daki ticaret fuarlarının azalan çekiciliği vurgulandı.

1905 yılında ilk kez düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı, onlarca yıl boyunca dünya çapında önemli bir otomobil fuarı olarak kabul edildi.

Ancak son yıllarda katılımcı ve ziyaretçi sayısında keskin bir düşüş yaşandı. Kovid-19 salgını nedeniyle dört yıl boyunca yapılamayan fuar, en son düzenlendiğinde hedeflenen 200 bin ziyaretçiye ulaşamamış ve sadece 168 bin ziyaretçi çekmişti.

The Comité permanent du Salon international de l'automobile Vakfı Başkanı Alexandre de Senarclens, kararı üzücü olarak nitelendirerek, “Bu karar, başarımızı yeniden kazanmak için gösterdiğimiz çaba ve kararlılığa gölge düşürmemelidir. Ancak, üreticilerin fuara olan ilgisinin azalması, Paris ve Münih fuarlarının rekabeti ve gerekli yatırım seviyeleri, bu kararı kaçınılmaz kıldı” ifadelerini kullandı.

Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilendiği fuarın sona ermesi, otomobil endüstrisinde önemli bir dönemin kapanışını simgeliyor.