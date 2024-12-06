128. yıla özel üretilen forma büyüledi

FC Lausanne-Sport, 2024 yılına özel üçüncü formasını tanıttı. Bu formanın tasarımında, kulübün 128 yıllık geçmişi ve Lausanne şehrinin tarihi birleştirilmiş. Forma, kulübün tarihini hem geçmişten günümüze taşırken, hem de şehrin evrimini gözler önüne seriyor.

FORMANIN TASARIMI VE DETAYLARI

Yeni forma, uzun kollu, polo yaka ve düğmeli bir tasarıma sahip. Gece mavisi rengindeki formanın sırt kısmında, 1896 yılına ait Lozan şehri haritası yer alırken, ön kısmında ise 2024 yılındaki Lozan haritası yer alıyor. Bu tasarım, geçmiş ile geleceği birleştiriyor ve şehirdeki tarihi değişimi simgeliyor. Bu formanın ön yüzünde, 2024 yılına ait flokaj yer alırken, sırt kısmında ise 1896 yazısı bulunuyor. Ayrıca, formanın sağ alt köşesinde "LS authentic official product" etiketi yer alıyor.

TARİHİN İZLERİ: 1896’DAN 2024’E

FC Lausanne-Sport’un kökleri, 1896 yılına kadar uzanıyor. Bu yıl, Lozan şehrinde yedi genç futbolsever tarafından Montriond Futbol Kulübü kurularak, bugün FC Lausanne-Sport olarak bilinen kulübün temelleri atıldı.

Kulüp, 128 yıl boyunca hem zaferlerde hem de yenilgilerde tarih yazdı. Şehirdeki haritalar, zamanın nasıl değiştiğini gösteriyor; 1896 yılındaki Lozan haritasında, katedraller ve tarihi yapılar ön planda yer alırken, 2024 haritası modernleşmiş yapılar ve ulaşım ağlarıyla şekillendi.

ÜÇÜNCÜ FORMA: BİR YÜZYILI AŞAN BİR BAĞLANTI

Yeni formanın tasarımında kullanılan retro tarz, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Şehrin eski haritasındaki detaylar, forma üzerindeki baskılarla birlikte geçmişin hatıralarını yaşatıyor. Bu tasarım, kulübün tarihine ve şehre olan bağlılığını simgeliyor. Ayrıca, forma, polyester kumaşından üretilmiş olup, Bergama yakınlarındaki Onis fabrikasında tamamlanıyor. Üretilen her forma, kulübün 1018 numaralı tarihi adresini taşıyor.

Formanın satışa sunulacağı tarih ise 10 Aralık 2024 olarak açıklandı.