13 bölgede acil durum ilan ettirdi. Gün geçtikçe kayıplar artıyor hastalık yayılıyor

Peru basınında çıkan habere göre; Peru’da dang hummasına 11 bin 585 kişi yakalandı ve hastalık nedeniyle 16 kişinin yaşamını kaybettiği bildirildi. Can kayıpları gün geçtikçe artarken 13 bölgede acil durum ilanı verildiğinin açıklanması dikkat çekti.

Güney Amerika ülkesi Peru’da dang humması vakalarında artış gözlemlendiği bildirildi.

Ulusal Hastalık Epidemiyolojisi, Önleme ve Kontrol Merkezi, yılbaşından bu yana ülkede 11 bin 585 dang vakasının görüldüğünü, hastalık kaynaklı 16 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Hükümet ülkenin kuzey, orta ve güneydoğusundaki 13 bölgesinde 90 günlüğüne sağlıkta acil durum ilan etti.

Sağlık Bakanlığı, ancak bu yılki rakamın endişe verici seviyeye ulaştığını açıkladı.

Bakanlık, ölümlerin ve vakaların daha da artması halinde dang hummasının 10 milyon nüfuslu Lima'ya yayılma riskinin bulunduğunun altını çizdi.