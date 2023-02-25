25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • 13 bölgede acil durum ilan ettirdi. Gün geçtikçe kayıplar artıyor hastalık yayılıyor

13 bölgede acil durum ilan ettirdi. Gün geçtikçe kayıplar artıyor hastalık yayılıyor

Dang humması 13 bölgede acil durum ilan ettirdiği bildirildi. Gün geçtikçe kayıplar artırdığı ve hastalığın birçok yerde yayıldığı ifade edildi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 17:14
Takip Et

13 bölgede acil durum ilan ettirdi

13 bölgede acil durum ilan ettirdi. Gün geçtikçe kayıplar artıyor hastalık yayılıyor
+
Aa
-

Peru basınında çıkan habere göre; Peru’da dang hummasına 11 bin 585 kişi yakalandı ve hastalık nedeniyle 16 kişinin yaşamını kaybettiği bildirildi. Can kayıpları gün geçtikçe artarken 13 bölgede acil durum ilanı verildiğinin açıklanması dikkat çekti.

Güney Amerika ülkesi Peru’da dang humması vakalarında artış gözlemlendiği bildirildi.

Ulusal Hastalık Epidemiyolojisi, Önleme ve Kontrol Merkezi, yılbaşından bu yana ülkede 11 bin 585 dang vakasının görüldüğünü, hastalık kaynaklı 16 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Hükümet ülkenin kuzey, orta ve güneydoğusundaki 13 bölgesinde 90 günlüğüne sağlıkta acil durum ilan etti.

Sağlık Bakanlığı, ancak bu yılki rakamın endişe verici seviyeye ulaştığını açıkladı.

Bakanlık, ölümlerin ve vakaların daha da artması halinde dang hummasının 10 milyon nüfuslu Lima'ya yayılma riskinin bulunduğunun altını çizdi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
2
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
3
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
4
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
5
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
6
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
7
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Sacramento Kings Clippers'ı uzatmada yendi. Oynanan maç tarihe geçti
﻿Sacramento Kings Clippers'ı uzatmada yendi. Oynanan maç tarihe geçti
﻿Sacramento Kings Clippers'ı uzatmada yendi. Oynanan maç tarihe geçti
﻿Gökhan Gönül: Fenerbahçe'nin Sevilla'yı yenebileceğini düşünüyorum
﻿Gökhan Gönül: Fenerbahçe'nin Sevilla'yı yenebileceğini düşünüyorum
﻿Gökhan Gönül: Fenerbahçe'nin Sevilla'yı yenebileceğini düşünüyorum
﻿Çorum'da lokantada kavga: 2 yaralı
﻿Çorum'da lokantada kavga: 2 yaralı
﻿Çorum'da lokantada kavga: 2 yaralı
﻿Warriors Rockets'i farklı yendi. Curry yerine Thompson galibiyeti getirdi
﻿Warriors Rockets'i farklı yendi. Curry yerine Thompson galibiyeti getirdi
﻿Warriors Rockets'i farklı yendi. Curry yerine Thompson galibiyeti getirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.