Kayseri’de yağmur duasına çıkıldı

Kaynak: İHA
Kayseri’de yağmur duasına çıkıldı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinin Pusatlı mahallesinde çiftçiler ellerini semaya açarak yağmur duası yaptı.

Mahalle Muhtarı Halil Tanırgan öncülüğünde yapılan yağmur duası muhtarlık önünde oldu.

Yapılan yağmur duasına; İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere başta olmak üzere yüzlerce vatandaş da katılım sağladı.

İlçe Müftülüğünde görevli din adamları sırasıyla Kuran-I Kerim ve dualar okuduktan sonra Müftü Mürsel Gökdere ve Pusatlı Mahalle Cami İmamı’nca yapılan yağmur duasında eller semaya açılarak kıtlık kuraklık yaşanmsın diye dualar edildi.

Edilen dualardan sonra, mahallede bulunan çiftçilerin destekleri ile alınan kurban etleri edildi.

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