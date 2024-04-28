Ergin Ataman kahroldu

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Ergin Ataman kahroldu
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman yıldız oyuncusundan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Yunan ekibi Panathinaikos'un başında EuroLeague şampiyonluğunu hedefleyen Ergin Ataman'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

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Sezon başında transfer edilen ve ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan Juancho Hernangomez'in sakatlığı beklenenden kötü çıktı.

Play-off yarı final üçüncü maçında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek olan Panathinaikos'ta; 28 yaşındaki İspanyol 4 numara sakatlığını atlatamaması sebebiyle Sırbistan'da oynanacak 3. karşılaşmada da forma giyemeyecek.

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Juancho Hernangomez ikinci karşılaşmada da sakatlık engeline takılmıştı. Juancho Hernangomez bu sezon Panathinaikos formasıyla EuroLeague'de 4.1 sayı, 3.7 ribaund ve 0.5 asist ortalamasıyla oynadı.

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Play-off yarı final serisinde durum 1-1. Yunanistan'da oynanan ilk maçı 91-87'lik skorla İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv kazanırken, ikinci maçta gülen taraf 95-79'luk skorla Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos olmuştu.

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