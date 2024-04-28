Ergin Ataman kahroldu

Yunan ekibi Panathinaikos'un başında EuroLeague şampiyonluğunu hedefleyen Ergin Ataman'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

Sezon başında transfer edilen ve ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan Juancho Hernangomez'in sakatlığı beklenenden kötü çıktı.

Play-off yarı final üçüncü maçında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek olan Panathinaikos'ta; 28 yaşındaki İspanyol 4 numara sakatlığını atlatamaması sebebiyle Sırbistan'da oynanacak 3. karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Juancho Hernangomez ikinci karşılaşmada da sakatlık engeline takılmıştı. Juancho Hernangomez bu sezon Panathinaikos formasıyla EuroLeague'de 4.1 sayı, 3.7 ribaund ve 0.5 asist ortalamasıyla oynadı.

Play-off yarı final serisinde durum 1-1. Yunanistan'da oynanan ilk maçı 91-87'lik skorla İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv kazanırken, ikinci maçta gülen taraf 95-79'luk skorla Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos olmuştu.