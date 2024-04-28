Yılmaz Vural yıktı geçti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 35. Hafta mücadelesinde Menemen FK sahasında Derincespor ile karşı karşıya geldi.
Menemen İlçe Stadı’nda oynanan mücadelede Yılmaz Vural’ın öğrencileri rakibini 7-1’lik olağanüstü bir skorla mağlup etti.
Menemen FK’ye galibiyeti getiren golleri 14, 17, 81, 89. Dakikalarda Kemal Rüzgar 20. dakikada Mertcan Açıkgöz, 33. Dakikada Özkan Yıldırım ve 59. Dakikada İsmail Erdoğan kaydetti.
Derincespor’un tek golü ise 45. Dakikada Berat Genç’ten geldi. Konuk ekipte 29. Dakikada Furkan Şeker ise kırmızı kart gördü.
Geçtiğimiz hafta play-offlara katılmaya hak kazanan Menemen FK bu galibiyet ile 64 puana yükselerek 4. Sıraya çıktı.
Derincespor ise 37 puanla 16. Sırada yer aldı.
Galibiyetin ardından Yılmaz Vural büyük bir sevinç yaşadı.