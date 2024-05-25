13 dönüm araziye girip hepsini çaldılar. Hasattan 1 gün önce hırsız şoku

İzmit Belediyesi, 13 dönümlük alana ekilen çilek fidelerinin hasat edilmesi sonrası elde edilecek geliri kız öğrenciler için harcayacaktı. Ancak hasattan önce çileklerin çalındığı ortaya çıktı. Yaşanan hırsızlık sonrası hasat şenliği iptal edildi.
İzmit Belediyesi, hayata geçirdiği Çilek Köyü projesinde hasat şenliği yapmaya hazırlanıyordu. Ancak 13 dönüm arazide ekilen fidelerdeki çileklerin çalındığı ortaya çıktı.
Hasat şenliği için son hazırlıkları yapmaya giden yetkililer, çileklerin çalındığını görünce büyük şaşkınlık geçirdi. Hırsızların toplamda 500 kilo çileği çaldığı öğrenildi.
İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, hırsızlığın yaşandığı arazide incelemeler yaptıktan sonra konuyla ilgili açıklamalar yaptı.
Obuz, çileklerden elde edilecek gelirin kız öğrenciler için harcanmasının planlandığını belirtti.
Obuz, “Bu olayı inşallah emniyet güçlerimiz ortaya çıkaracaktır. Bunu yapanları en kısa zamanda hukukun önüne çıkartıp gerekli cezaları almasını sağlayacaktır diye umut ediyoruz.
Fakat şunu kimse unutmasında ki Başkanımız asla kız öğrencilerimizi mağdur etmez” dedi.
Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, “İleriki tarihlerde kız öğrencilerimiz için bu hasat şenliğini ne pahasına olursa olsun en güzel şekilde gerçekleştirecektir.
Kız öğrencilerimize eğitim katkısı sağlayacağız. Öğrencilerimizin üzülmemelerini istiyoruz. Bizler bu olayı asla kapatmayacağız ve sürekli gündeme getireceğiz. O yüzden emniyet güçlerinin bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.