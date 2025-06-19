13 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Ağaçtan düşüp korkuluk demirine saplandı

8 Eylül Mahallesi’nde 13 yaşındaki O.D., tırmandığı ağaçta dengesini yitirerek apartmanın korkuluk demirlerine düştü.

Sağ kolu ve akciğer zarı yaralanan talihsiz çocuk, demirlere saplandı. İhbarla gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yoğun acı çeken çocuğu kurtarmak için titiz bir çalışma yaptı.

Özel aletlerle demir kesilerek çocuk kurtarıldı. Karnındaki sivri demir parçasıyla hastaneye kaldırılan O.D., tedavi altına alındı.

Sağ koluna ve akciğer zarına saplanan demirler, uzman doktorlarca dikkatle çıkarıldı.

Ameliyatta hayati organların korunmasına özen gösterildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.