13 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Ağaçtan düşüp korkuluk demirine saplandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, ağaçtan düşerek apartman korkuluğunun demirlerine saplandı. İtfaiyenin operasyonuyla kurtarılan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

8 Eylül Mahallesi’nde 13 yaşındaki O.D., tırmandığı ağaçta dengesini yitirerek apartmanın korkuluk demirlerine düştü.

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Sağ kolu ve akciğer zarı yaralanan talihsiz çocuk, demirlere saplandı. İhbarla gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yoğun acı çeken çocuğu kurtarmak için titiz bir çalışma yaptı.

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Özel aletlerle demir kesilerek çocuk kurtarıldı. Karnındaki sivri demir parçasıyla hastaneye kaldırılan O.D., tedavi altına alındı.

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Sağ koluna ve akciğer zarına saplanan demirler, uzman doktorlarca dikkatle çıkarıldı.

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Ameliyatta hayati organların korunmasına özen gösterildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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