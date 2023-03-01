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13 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü 

Bayrampaşa'da 15 yaşındaki çocuk, parkta kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 13 yaşındaki şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 16:14
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13 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü 

13 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü 
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İHA'nın haberine göre, olay, dün Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, arkadaş olan iki çocuk parkta şakalaşmaya başladı. 

Şakalaşma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Ö.F.D., 13 yaşındaki H.B.’yi kavga ederken yere yatırdı. Bunun üzerine sinirlenen H.B., yanında bulunan bıçağı çıkartarak Ö.F.D.’ye doğru salladı. 

Ö.F.D. göğsüne isabet eden bıçak yarasıyla bir anda yere yığıldı. Şüpheli H.B. ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

15 YAŞINDAYDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ö.F.D.’yi ambulansla hastaneye götürdü.

 Ö.F.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi H.B. ise bıçakladığı arkadaşının durumunu öğrenmeye geldiği hastanede polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay hakkında konuşan Deniz Akova, "Sosyal medyadan gördüm, arkadaşımın arkadaşı öldürülmüş. Bıçaklandığını duydum. Başsağlığı için arkadaşıma mesaj attım. Ölen çocuk 15 yaşındaymış. İçim parçalandı" dedi.

Mahalle sakinlerinden Kubilay Mehmet Yüksel de, "Çocuklar buradaydı daha sonra polis arabası geldi. Çocuğun vurulduğunu söylediler. Olayı ben görmedim. Söylenenleri duydum. Arkadaşları göğsünden vurulduğunu söylediler" dedi.

 

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