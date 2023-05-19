13 yaşındaki çocuk ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten yargılanıyor

13 yaşındaki bir çocuk, Whatsapp'ta sarf ettiği bir cümleden ötürü Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkarıldı. Çocuğun” Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu” iddia edildi.

13 yaşındaki çocuk ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten yargılanıyor

Her yıl, aralarında çocuklar olmak üzere binlerce vatandaş “Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanıyor. Dün de yine ortaokul öğrencisi bir çocuk yine hakim karşısına çıkarıldı.

BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki B.C.G.’nin “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” gerekçesiyle yargılanmasına İstanbul Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi’nde başlandı.

Savcı Bilal Korkmaz tarafından hazırlanan iddianamede, delil olarak 2009 doğumlu B.C.G.’nin bir WhatsApp grubunda sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan şikâyet gösterildi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK CUMHURBAŞKANININ ONUR, ŞEREF VE SALDIRGINLIĞINA SALDIRIDA BULUNMUŞ
Çocuk hakkında bir de Adli Tıp’a rapor hazırlatıldı. Raporda, çocuğun eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi. Ayrıca iddianamede, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi çocuğun, “Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu” iddia edildi. Savcı, çocuğun cumhurbaşkanına hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti.

DAVA ERTELENDİ
Duruşmaya katılan çocuk ise “WhatsApp grubunda Erdoğan isimli bir şahıs, Atatürk ile hakaret içerikli mesajlar yazınca ona tepki gösterdim. Cumhurbaşkanı’na hakaret kastım yok. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Çocuk daha önce savcıya verdiği ifadede ise “WhatsApp grubunda bulunan şahısların şeriat gelecek, idam gelecek. Atatürk’ü sevenler idam edilecek. Şeriat yanlısı olmayanlar ülkemizde rahat yaşayamayacak. Ülkede şeriat yanlısı olmayanların yeri yok” şeklinde ifadeler kullandığını ve buna tepki gösterdiğini ancak küfür etmediğini belirtmişti.

Duruşmayı erteleyen mahkeme çocuk hakkında “Sosyal inceleme raporu hazırlanmasına” karar verirken İstanbul Barosu’nun katılma talebini ise reddetti. Ayrıca mahkeme, “Cumhurbaşkanlığı makamına iddianamenin suretinin gönderilmesine ve davaya katılma taleplerinin olup olmamasının sorulmasına” karar verdi.

2022 YILINDA 16 BİN 753 DAVA
“Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılanların sayısında da geçen yıl rekor kırıldı. 2022’de tam 16 bin 753 kişi ceza mahkemelerinde hâkim karşısına çıkarıldı.

Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, dava açılan çocukların 53’ü 12-14 yaş arasında, bin 22’sinin ise 15-17 yaş arasında. Ayrıca 2021 yılında da 305 çocuğa Cumhurbaşkanı’na hakaret davası açıldı.

İlgili Haberler
Erdoğan ve AKP’nin oy kaybettiği belediyede toplu satış
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Erdoğan’dan 2 isme iktidara gelirsek sözü. AKP koridorlarında konuşulanlar sızdı
HÜDA PAR'lı Erdoğan ittifakı Hizbullah'ın iktidarı demektir
Erdoğan kendi getirdiği 50+1 sistemini eleştirdi
Öne Çıkanlar
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Son Haberler
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı Siyaset
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin Güncel
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir? Keşfet
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü Güncel
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü
Gençlere kutlatmadılar, diyanet onu anmadı ama "ordusu Atatürk'ü unutmadı" Güncel
Gençlere kutlatmadılar, diyanet onu anmadı ama "ordusu Atatürk'ü unutmadı"
Ev sahibinin oğlu sokak ortasında kiracıyı bıçakladı. O anlar kamerada Güncel
Ev sahibinin oğlu sokak ortasında kiracıyı bıçakladı. O anlar kamerada
Çocukları taşıyan minibüs yandı Yaşam
Çocukları taşıyan minibüs yandı