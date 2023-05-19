13 yaşındaki çocuk ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten yargılanıyor

Her yıl, aralarında çocuklar olmak üzere binlerce vatandaş “Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanıyor. Dün de yine ortaokul öğrencisi bir çocuk yine hakim karşısına çıkarıldı.



BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki B.C.G.’nin “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” gerekçesiyle yargılanmasına İstanbul Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi’nde başlandı.



Savcı Bilal Korkmaz tarafından hazırlanan iddianamede, delil olarak 2009 doğumlu B.C.G.’nin bir WhatsApp grubunda sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan şikâyet gösterildi.



13 YAŞINDAKİ ÇOCUK CUMHURBAŞKANININ ONUR, ŞEREF VE SALDIRGINLIĞINA SALDIRIDA BULUNMUŞ

Çocuk hakkında bir de Adli Tıp’a rapor hazırlatıldı. Raporda, çocuğun eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi. Ayrıca iddianamede, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi çocuğun, “Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu” iddia edildi. Savcı, çocuğun cumhurbaşkanına hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti.



DAVA ERTELENDİ

Duruşmaya katılan çocuk ise “WhatsApp grubunda Erdoğan isimli bir şahıs, Atatürk ile hakaret içerikli mesajlar yazınca ona tepki gösterdim. Cumhurbaşkanı’na hakaret kastım yok. Beraatimi talep ediyorum” dedi.



Çocuk daha önce savcıya verdiği ifadede ise “WhatsApp grubunda bulunan şahısların şeriat gelecek, idam gelecek. Atatürk’ü sevenler idam edilecek. Şeriat yanlısı olmayanlar ülkemizde rahat yaşayamayacak. Ülkede şeriat yanlısı olmayanların yeri yok” şeklinde ifadeler kullandığını ve buna tepki gösterdiğini ancak küfür etmediğini belirtmişti.



Duruşmayı erteleyen mahkeme çocuk hakkında “Sosyal inceleme raporu hazırlanmasına” karar verirken İstanbul Barosu’nun katılma talebini ise reddetti. Ayrıca mahkeme, “Cumhurbaşkanlığı makamına iddianamenin suretinin gönderilmesine ve davaya katılma taleplerinin olup olmamasının sorulmasına” karar verdi.



2022 YILINDA 16 BİN 753 DAVA

“Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılanların sayısında da geçen yıl rekor kırıldı. 2022’de tam 16 bin 753 kişi ceza mahkemelerinde hâkim karşısına çıkarıldı.



Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, dava açılan çocukların 53’ü 12-14 yaş arasında, bin 22’sinin ise 15-17 yaş arasında. Ayrıca 2021 yılında da 305 çocuğa Cumhurbaşkanı’na hakaret davası açıldı.