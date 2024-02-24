13 yaşındaki çocuk kamyonetin kasasının çarpması ile hayatını kaybetti



Acılık Caddesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre, G.T. yönetimindeki odun yüklü 67 ABG 538 plakalı kamyoneti fırına odun bırakmak için park etti.

Kamyonetin kasasının açılması esnasında 13 yaşındaki Yasin Dombay başına aldığı darbe sonucu ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yasin Dombay’a ilk müdahaleyi yaparak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

G.T. olaydan sonra gözaltına alındı. Yasin Dombay’ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi’ne getirildi.

Dereiçi Camii’nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından dua edildi. Yasin Dombay’ın cenazesi Karadon Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Küçük çocuğun ailesinin geçimine katkı sağlamak için odun taşıdığı öğrenildi. Kamyon sürücüsü G.T.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.