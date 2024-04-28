Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü

Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü
Kaynak: AA / İHA
Ankara’da bir anda bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Başkent’te yollar göle döndü, Ankaragücü maçında yeşil saha beyaza büründü. Çankaya’da yağış sonrasında yollar göle döndü.
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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 1

Birkaç haftadır yurt genelinde etkili olan sıcak havalar yerini soğuk ve yağışlı havalara bıraktı. Soğuk ve yağışlı havalardan en çok etkilenen kentlerden birisi de başkent Ankara oldu.

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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 2

Ankara’da Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle semtlerinde sağanak ve dolu sebebi ile cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu.

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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 3

Bastıran dolu sebebi ile bazı otomobillerde hasar oluşurken, ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Şoförler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi.

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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 4

Diğer yandan MGM Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin son verilerine göre; sağanağın saat 21.00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 5

Dolu sebebi ile evlerin çatıları ve yollar beyaza büründü. Dolu yağışına dışarıda yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 6

Ankaragücü'nün Maltepe'deki tesisinde futbol oynayan sporcular, yağışa karşın oynamaya devam etti.

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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 7

Başkent'te önümüzdeki 1 hafta boyunca havaların soğuk bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 8

Perşembe günü hariç MGM verilerinde her günün yağışlı geçeceği aktarıldı

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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 9
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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 10
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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 11
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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 12
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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 13
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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 14
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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 15
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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 16
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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 17
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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 18
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Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü 19
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