Ankara'yı dolu vurdu. Başkent beyaza büründü yollar göle döndü

Birkaç haftadır yurt genelinde etkili olan sıcak havalar yerini soğuk ve yağışlı havalara bıraktı. Soğuk ve yağışlı havalardan en çok etkilenen kentlerden birisi de başkent Ankara oldu.
Ankara’da Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle semtlerinde sağanak ve dolu sebebi ile cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu.
Bastıran dolu sebebi ile bazı otomobillerde hasar oluşurken, ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Şoförler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi.
Diğer yandan MGM Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin son verilerine göre; sağanağın saat 21.00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Dolu sebebi ile evlerin çatıları ve yollar beyaza büründü. Dolu yağışına dışarıda yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.
Ankaragücü'nün Maltepe'deki tesisinde futbol oynayan sporcular, yağışa karşın oynamaya devam etti.
Başkent'te önümüzdeki 1 hafta boyunca havaların soğuk bir şekilde devam edeceği belirtildi.
Perşembe günü hariç MGM verilerinde her günün yağışlı geçeceği aktarıldı