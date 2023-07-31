13 yaşındaki Eda 5 gündür kayıp

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, 5 gün önce evden çıkıp, bir daha geri dönmeyen Eda İrik, polis tarafından her yerde aranıyor.

KAYNAK: DHA
13 yaşındaki Eda 5 gündür kayıp

Elmas-Serdar İrik çiftinin 4 çocuğunun 3'üncüsü olan Eda İrik, 26 Temmuz'da arkadaşı İ.İ. ile şehir merkezine gezmeye gideceğini söyleyerek, evden çıktı.

Yanında cep telefonu da olmayan Eda İrik, eve dönmeyince ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi olan kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Elmas İrik, "Çocuğum gezmek için kız arkadaşı ile Bursa'ya gitti.

O günden sonra geri dönmedi. Kız arkadaşına gittim. O da bana, 'Gecenin bir saatine kadar eğlendik. Ben Gemlik'e dönmek istediğimi söyledim.

O da Bursa'da kalacağını belirtti. Nerede olduğunu bilmiyorum' dedi. Çok korkuyorum" diye konuştu. Polis, Eda İrik'in bulunması için çalışma başlattı.

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