Konya'da çekici ile süt tankeri çarpıştı

Kaynak: İHA
Konya'da çekici ile süt tankeri çarpıştı
Konya'nın Karapınar ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda bir kişi yaralandı.

Olay, Karapınar Çevre Yolu Çetmi Mezarlığı yakınlarında vuku buldu. Alınan bilgilere göre, Ş.G. tarafından kullanılan 63 AGS 564 plakalı çekici ile R.Ü. tarafından yönetilen 42 JL 619 plakalı süt tankeri çarpıştı.

Meydana gelen kazada süt tankerinin sürücüsü R.Ü. yaralandı. Kaza bildirimi sonrası, olay yerine hızla sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

Yaralı sürücü R.Ü., ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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