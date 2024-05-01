Konya'da çekici ile süt tankeri çarpıştı

Olay, Karapınar Çevre Yolu Çetmi Mezarlığı yakınlarında vuku buldu. Alınan bilgilere göre, Ş.G. tarafından kullanılan 63 AGS 564 plakalı çekici ile R.Ü. tarafından yönetilen 42 JL 619 plakalı süt tankeri çarpıştı.

Meydana gelen kazada süt tankerinin sürücüsü R.Ü. yaralandı. Kaza bildirimi sonrası, olay yerine hızla sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

Yaralı sürücü R.Ü., ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.