13 yaşındaki genç sporcusunu tokatladı. Böyle antrenör olmaz olsun

Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 13 yaşındaki sporcusuna tokat atan ve hakaretler yağdıran antrenör, izleyenleri hayrete düşürdü.

Skandal görüntüler karşısında sesiz kalamayan hakem ise "Bu antrenörle çalışan çocukların sağlığından endişe ediyorum" diyerek CİMER'e şikayette bulundu.

YEDİK TOKAT DARBESİYLE ŞOKA GİRDİ

Ordu ili adına yarışan 13 yaşındaki sporcu kız çocuğu, kazandığı maç sonrası heyecanla antrenörünün yanına geldi. Tebrik beklerken, kafasına gelen tokat darbesiyle sarsıldı.

YETMEDİ HAKARET ETTİ

Show Haber'de yer alan habere göre sözde hoca, bir yandan 13 yaşındaki sporcunun kuşağını çözerken; diğer yandan da genç sporcuya hakaretler savurdu.

Küçük kıza sağlı sollu tokatlar atan hoca, çevredekileri de umursamadı.

İddiaya göre sporcusunun tekniğini beğenmeyen hoca, dayakla cezalandırmaya kalktı.

HAKEM, KAYITSIZ KALAMADI

Yaşananların görüntüsünü diğer çocuklardan isteyen bir hakem ise bu duruma kayıtsız kalamadı. "Bu antrenörle çalışan çocukların sağlığından endişe ediyorum" diyerek CİMER'e şikayette bulundu.

Görüntülerin Tekvando Federasyonu'ndan alınıp, incelenmesini istedi.