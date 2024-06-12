13 yaşındaki kız annesini rehin aldı. Nefes kesen baskın

Karadeniz Ereğli ilçesinde aile içi rehin alma vakası yaşandı. Mental rahatsızlıkları bulunan 13 yaşındaki Tuanna S., adlı çocuk evdeki anne ve babaannesini rehin aldı.

Olayın ilk anında babaanne vatandaşların yardımıyla evden çıkartılarak kurtarıldı. Tuanna S., annesine şiddet uygulamaya başladı. Çocuğun annesi aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

Bir ara intihara da kalkışan Tuanna S., bu sırada evdeki eşyaları pencereden atmaya başladı. Yapılan ihbar üzerine ekipler belirtilen adrese geldi ve araç trafiğini durdurdu.

Genç kızı ikna çabaları 1.5 saat sürdü. Kız ikna olmayınca polisler kalkanlarla eve girerek kızı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Aldığı darbeler sonucu yüzünde şişlik ve morluklar bulunan kızın annesi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.