13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş dünya şampiyonunu mat etti

Kaynak: Haber Merkezi
13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş dünya şampiyonunu mat etti

13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, Norveçli dünya şampiyonunu 41.2 saniyede mat etti.

Yağız Kaan Erdoğmuş'un zaferi

13 yaşındaki büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, 'satranç tarihinin en iyi oyuncusu' olarak gösterilen Norveçli büyükusta Magnus Carlsen'i 41.2 saniyede mat etti.

Erdoğmuş, 13 yaşında büyükusta (GM) unvanı alarak tarihte bunu başaran 4. en genç isim omuştu.

Erdoğmuş, katıldığı turnuvada "dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu" olarak gösterilen beş dünya, dört dünya hızlı satranç ve altı dünya blitz satranç şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Norveçli satranç büyükustası Magnus Carlsen'e hayatının şokunu yaşattı.

Yağız Kaan, Carlsen'i 41.2 saniyede mat etmeyi başardı.

Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif sporcular arasındaki en genç GM unvanının sahibi olarak gösteriliyor.

Son Haberler
Sıcaklıklar artıyor barajlar düşüyor. İSKİ ürküten verileri açıkladı Gündem
Sıcaklıklar artıyor barajlar düşüyor. İSKİ ürküten verileri açıkladı
Kaçak bungalovlara kepçe Gündem
Kaçak bungalovlara kepçe
Tarikat hocası kendini Allah’ın meleği ilan etti. Kümese girip test etmiş Gündem
Tarikat hocası kendini Allah’ın meleği ilan etti. Kümese girip test etmiş
Mourinho Erdoğan'a Ali Koç ile katılmadı Spor
Mourinho Erdoğan'a Ali Koç ile katılmadı
Denize Girerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Gündem
Denize Girerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Spot piyasada elektrik fiyatları Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları