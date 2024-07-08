13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş dünya şampiyonunu mat etti

Yağız Kaan Erdoğmuş'un zaferi

13 yaşındaki büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, 'satranç tarihinin en iyi oyuncusu' olarak gösterilen Norveçli büyükusta Magnus Carlsen'i 41.2 saniyede mat etti.

Erdoğmuş, 13 yaşında büyükusta (GM) unvanı alarak tarihte bunu başaran 4. en genç isim omuştu.

Erdoğmuş, katıldığı turnuvada "dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu" olarak gösterilen beş dünya, dört dünya hızlı satranç ve altı dünya blitz satranç şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Norveçli satranç büyükustası Magnus Carlsen'e hayatının şokunu yaşattı.

Yağız Kaan, Carlsen'i 41.2 saniyede mat etmeyi başardı.

Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif sporcular arasındaki en genç GM unvanının sahibi olarak gösteriliyor.

