13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü kıskıvrak yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesi Kuyualan Mahallesi'nde yakalanan N.E.D. (34) isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda, Manisa İlamat ve İnfaz Bürosunca "Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Şantaj, Tehdit ve Hırsızlık" suçlarından arandığı ve 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan N.E.D., adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.