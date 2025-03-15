13 yıldır süren dostluk... Heyecanla beklenen Yaren Leylek geldi

Düzenleme: Kaynak: AA

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle hafızalara kazınan "Yaren" leylek 14'üncü yılda da gelerek yine balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek 14. yılda da göçten geldi.

.webpAdem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaştı.

Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki "geleneksel" pozu, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kayda alındı.

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14 yıldır Yaren leyleğin gelişini ve Adem amca ile hikayesini tüm dünyaya duyuran doğa gözlemcisi Alper Tüydeş, artık tüm ülkenin merakla beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Tüydeş'in dikkat çeken paylaşımı...

"Nihayet beklenen kavuşma gerçekleşti. Yaren Leylek 14. yılında da varım dedi. Dün göçten gelip önce yuvasına konup eşiyle özlem giderdi ve bu sabah da soluğu Adem Amca'nın kayığında aldı. Adem Amca ise onu böyle ayakta karşıladı. Hoşgeldin Yaren Leylek Bahar şimdi geldi işte...

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