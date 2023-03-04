13-0 kaybeden takımın kaptanından arkadaşlarına şok sözler

Hollanda 2. Futbol Ligi'nin 27. haftasında Den Bosch'u ağırlayan lider Zwolle, ilk yarısını 7-0 önde bitirdiği mücadeleden 13-0 galip ayrıldı.



Ev sahibi ekibin gollerini, Apostolos Vellios (4), Haris Medunjanin, Younes Taha El Idrissi, Thomas Van den Belt (2), Lennart Thy (3), Thomas Beelen ve Dave van den Berg kaydetti.







TAKIM KAPTANI: FUTBOLDAN PARA KAZANMAYA LAYIK DEĞİLİZ

Maçın ardından Den Bosch kaptanı Danny Verbeek, "Çok açık konuşacağım. Hiçbirimiz futbolculuktan para kazanmaya layık değiliz. Biz futbola layık değiliz." dedi.



"UÇURUMUN İÇİNDEYİZ"

Karşılaşmanın kariyerinin en büyük aşağılanması olduğunu kaydeden tecrübeli futbolcu, "Uçurumun kenarında değiliz, içindeyiz. Çok şeyin değişmesi gerekiyor. Duyguların içindeyken yanlış bir şey söylememeye dikkat ediyorum ama bu konuda zorlanıyorum." dedi.



İki hafta sonra kazanan Zwolle, 60 puanla liderliğini sürdürdü. Den Bosch ise 27 puanla 18. sırada kaldı.