Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar

Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar
Kaynak: DHA
Kırklareli’nde bir kargo firmasına ait minibüs dur ihtarına uymayınca takip sonucu baskın sonucu araçtan 21 kaçak çıktı.
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Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar 1

Olay Kırklareli Demirköy’de yaşandı. Polis ekipleri Bulgaristan’a yasa dışı yollardan geçirilmek üzere kaçakların getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

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Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar 2

Yapılan çalışma sonucu kaçakların sınıra bir kargo şirketine ait minibüs ile getirileceği bilgisine ulaşıldı.

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Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar 3

Ekipler organizatörleri fiziki takibe aldı. Kaçakların kargo minibüsünden Bulgaristan sınırı yakınındaki ağaçlıklı bölgede indiği görülünce ekipler baskında yaptı.

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Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar 4

Operasyon sonucunda araçtan 21 kaçak göçmen ile bazı organizatörler yakalandı.

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Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar 5

Öte yandan ekipler organizatörlük yaptığını belirlediği toplam 19 şüpheliyi yakaladı.

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Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar 6

“KİŞİ BAŞI 5 BİN LİRAYA ANLAŞMIŞLAR”

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Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar 7

Kaçakların ifadelerinde Bulgaristan sınırına getirilmeleri karşılığında 5 bin TL ödeme yaptıklarını söylediler.

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Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar 8

Emniyetteki işlemlerin ardından organizatörlerden 17’si ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklandı. 2 kişi ise serbest kaldı.

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Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar 9

Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar 10
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Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar 11
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Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar 12
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Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar 13
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Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar 14
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Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar 15
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