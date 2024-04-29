Kargo minibüsünden 21 kaçak çıktı. Kişi başı 5 bin liraya anlaşmışlar

Olay Kırklareli Demirköy’de yaşandı. Polis ekipleri Bulgaristan’a yasa dışı yollardan geçirilmek üzere kaçakların getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu kaçakların sınıra bir kargo şirketine ait minibüs ile getirileceği bilgisine ulaşıldı.
Ekipler organizatörleri fiziki takibe aldı. Kaçakların kargo minibüsünden Bulgaristan sınırı yakınındaki ağaçlıklı bölgede indiği görülünce ekipler baskında yaptı.
Operasyon sonucunda araçtan 21 kaçak göçmen ile bazı organizatörler yakalandı.
Öte yandan ekipler organizatörlük yaptığını belirlediği toplam 19 şüpheliyi yakaladı.
“KİŞİ BAŞI 5 BİN LİRAYA ANLAŞMIŞLAR”
Kaçakların ifadelerinde Bulgaristan sınırına getirilmeleri karşılığında 5 bin TL ödeme yaptıklarını söylediler.
Emniyetteki işlemlerin ardından organizatörlerden 17’si ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklandı. 2 kişi ise serbest kaldı.
Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.